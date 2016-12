12 novembre 2014 Vertice Renzi-Berlusconi, trovata l'intesa Italicum, "impianto più solido che mai" L'incontro è durato due ore. L'accordo comporta la volontà di alzare al 40% la soglia per il premio di maggioranza e di introdurre "le preferenze dopo i capilista bloccati in 100 collegi". E ancora: la legislatura dovrà durare "fino al 2018" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

21:52 - E' durato quasi due ore il vertice tra Silvio Berlusconi e il premier Matteo Renzi sulla legge elettorale. I due leader hanno trovato l'intesa. "L'impianto dell'accordo è più solido che mai - si legge nel comunicato congiunto al termine del vertice -. I nodi sullo sbarramento e sul premio lista saranno risolti in Aula".

"L'Italia ha bisogno di un sistema istituzionale che garantisca governabilità, un vincitore certo la sera delle elezioni, il superamento del bicameralismo perfetto, e il rispetto tra forze politiche che si confrontino in modo civile, senza odio di parte".



L'accordo comporta la volontà di alzare al 40% la soglia per il premio di maggioranza e di introdurre "le preferenze dopo i capilista bloccati in 100 collegi". Quanto alle "differenze sulla soglia minima e sul premio alla lista invece che alla coalizione".



"Legislatura fino al 2018" - "Questa legislatura che dovrà proseguire fino alla scadenza naturale del 2018 costituisce una grande opportunità per modernizzare l'Italia", si legge ancora nel comunicato. "Le differenze registrate sulla soglia minima di ingresso e sulla attribuzione del premio di maggioranza alla lista, anziché alla coalizione, non impediscono di considerare positivo il lavoro fin qui svolto e di concludere i lavori in Aula al Senato dell'Italicum entro il mese di dicembre e della riforma costituzionale entro gennaio 2015, è la road map indicata".



"Su fronti opposti lavoro comune per paese" - "Anche su fronti opposti maggioranza e opposizione potranno lavorare insieme nell'interesse del paese e nel rispetto condiviso di tutte le istituzioni".