Isis, catturato in Siria jihadista francese super ricercato

Uno dei jihadisti francesi più ricercati al mondo, Thomas Barnouin, è stato arrestato in Siria dalle milizie curde. Lo riferiscono i media transalpini, secondo cui l'uomo è uno dei leader del jihadismo francese e ritenuto vicino al killer di Tolosa Mohamed Merah. Barnouin, 36 anni, si convertì all'Islam nel 2000. In Siria dall'inizio del 2014, è finito in manette il 17 dicembre non lontano dal confine iracheno.