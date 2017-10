Grillo chiede il "sangue" ai militanti: donate per il Movimento

“Questo sangue è una sacca di sangue. Ne avevo un pochino in più e ve lo faccio vedere. Questa sacca di sangue cosa vi fa venire in mente?”: esordisce così Beppe Grillo, in un nuovo video pubblicato sul suo blog, mostrandosi con una sacca in mano. Il leader del Movimento 5 Stelle vuole così esortare tutti i militanti pentastellati a fare delle "piccole donazioni" per “Italia 5 stelle 2017”, l’evento organizzato a Rimini per il 22, 23 e 24 settembre.