Beppe Grillo sul blog: "I sindaci del M5S sono incorruttibili"

"Sindaci 5 Stelle: sindaci incorruttibili": con questo titolo, il blog Beppegrillo.it rilancia la parola d'ordine dell'onestà a un anno dalla vittoria di Roma per Virginia Raggi che però risulta indagata per alcune nomine. "Vuoi un sindaco incorruttibile? Scegli un sindaco 5 Stelle! Nelle intercettazioni - si legge nel post in cui si parla di alcune inchieste - quando si parla dei sindaci 5 stelle vengono sempre descritti come incorruttibili".