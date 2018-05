Governo, Salvini e Di Maio chiamano Mattarella: "Pronti a riferire"

Al termine del confronto per il nuovo governo, Di Maio e Salvini hanno chiamato il Quirinale senza chiedere altro tempo per discutere e dicendo di essere pronti a riferire. "Il premier sarà un politico e non un tecnico", ha dichiarato il leader M5s all'uscita dal vertice, ma non c'è ancora il nome. Il capo M5s ha ribadito che "c'è un ottimo clima al tavolo e per la prima volta al centro ci sono i temi".