Governo, Di Maio: "I partiti hanno voluto rifiutare il cambiamento, ora al voto"

Il leader del M5s porta avanti l'appello di qualche ora fa sul voto anticipato dopo aver incassato ripetute porte in faccia dagli altri partiti: "Sono cose di buon senso che si potevano realizzare - prosegue amareggiato a proposito della riforma del lavoro - e noi ci abbiamo provato per 55 giorni con tutte le nostre forze". Una delusione che traspare anche dalle parole del presidente della Camera, Roberto Fico: "La situazione è sotto gli occhi di tutti. I tentativi sono andati così come avete visto, ora tocca al presidente Mattarella. Io ho piena fiducia in lui". E a chi gli chiedeva su cosa fare della legge elettorale: "Vedremo... Ora c'è il problema del governo".



Governo che non decolla e che offre l'occasione a Forza Italia per ribadire la loro posizione: "Dopo questi due mesi in cui non si è riusciti a far decollare neppure un'ipotesi di governo - dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo al Senato - occorre a nostro parere imprimere una svolta realistica e fattibile alla complessa situazione politica. Perdurando, come appare anche oggi dalle dichiarazioni di Di Maio e soci, veti e egoismi personali che prescindono dal rispetto della volontà degli elettori, restiamo convinti che bisogna invece partire proprio dal risultato delle politiche che ha assegnato la prima posizione al centrodestra unito". E anche questa volta ci si affida al saggio capo dello Stato: "Confidiamo nell'esperienza e nel senso dello Stato del Presidente Mattarella che saprà trovare una strada rispettosa del volere popolare"