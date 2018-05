Colle: niente elezioni a giugno, meglio opzione governo di tregua

Il Capo dello Stato spingerebbe, vista l'impossibilità di trovare altre soluzioni condivise, per un "governo elettorale" per riandare a elezioni tra fine settembre e gli inizi di ottobre. Il presidente Mattarella sa benissimo che senza un accordo di tutti sarà impossibile chiedere a Paolo Gentiloni di restare a palazzo Chigi. Serve quindi un nuovo esecutivo, in ogni caso. Anche per questo il capo dello Stato dovrà sondare le forze politiche e, in mancanza di un accordo, dovrà spendersi in prima persona.



Il Colle opterebbe per un governo di tregua per arrivare al 2019 e tentare una riforma del Rosatellum. Un governo che potrebbe quindi trasformarsi strada facendo in "elettorale", inviandolo in ogni caso alle Camere dove le forze politiche sarebbero costrette pubblicamente a dare o non dare la fiducia.