Gentiloni: non ammainiamo bandiera riforme, andiamo avanti

"L'Italia ha un governo che ha una maggioranza in Parlamento e ha davanti a sé un periodo congruo di tempo in cui può e deve fare alcune cose. Non possiamo rassegnarci all'idea di un governo in surplace". Così il premier Paolo Gentiloni, aggiungendo che "l'Italia deve trasmettere il messaggio di un Paese che non solo non si è fermato, non ha ammainato la bandiera delle riforme, ma che ha una sua agenda, che il governo proporrà con il Def".