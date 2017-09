Gentiloni: "In tre anni abbiamo recuperato 900 mila posti di lavoro"

I numeri sembrerebbero incoraggianti dunque, ma il presidente del Consiglio non si nasconde le difficoltà che l'Italia deve affrontare ancora oggi. "La crescita è andata oltre tutte le previsioni - spiega durante la cerimonia di inaugurazione della Fiera - ma le difficoltà non sono certo alle nostre spalle". "E' un momento cruciale per la nostra economia - prosegue -. Ci arriviamo con alcune notizie incoraggianti: la crescita è andata oltre tutte le previsioni, il Paese può vantare performance notevolissime, in particolare in alcuni settori. La manifattura, l'export, in cui l'Italia è tra i grandi player, ma anche recentemente i dati sul settore dei servizi sono incoraggianti e quelli che riguardano il turismo".



Parlando della prossima Manovra, il premier ha un pensiero particolare per gli imprenditori del Sud. - "Il messaggio che vogliamo dare oggi da qui è che da diversi anni non ci sono mai state condizioni così favorevoli per investimenti e sviluppo nel Mezzogiorno e in Puglia in particolare. Questa è la consapevolezza che dobbiamo trasmettere all'esterno: non ci sono mai state condizioni più favorevoli per investire e la prossima legge di bilancio le incoraggerà ulteriormente".



C'è spazio anche per altri argomenti che riguardano il proprio governo. In particolare Gentiloni affronta il tema vaccini. "Rivendico con orgoglio la decisione del governo sull'obbligatorietà dei vaccini dagli 0 ai 6 anni. Non possiamo, in un Paese civile e moderno come l'Italia, dare alcuno spazio a posizioni che negano, contraddicono o sminuiscono le conquiste della scienza o le condizioni della salute dei nostri bambini".