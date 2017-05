G7 Taormina, i leader firmano dichiarazione sul terrorismo | "Buon compromesso sui migranti"

May ha definito la posizione dei Sette sul terrorismo "di fondamentale importanza", un fatto che di per sè giustifica l'importanza e l'esistenza del G7. La premier ha insistito sull'importanza "di una posizione ferma contro chi intende distruggere i nostri valori", e sulla messa a punto di una risposta comune per rispondere alla minaccia. Per May è fondamentale passare dai campi di battaglia al web per sconfiggere il Terrorismo.