Tutto pronto per il G7 di Taormina: il programma del vertice

Oltre ai leader, saranno presenti anche il presidente della Commissione europea e il presidente del Consiglio Ue. Il secondo giorno prenderanno parte al summit anche cinque capi di Stato e di governo di Paesi africani. Taormina ospiterà inoltre sei organizzazioni internazionali e africane, per un totale di circa duemila delegati presenti agli incontri. L'ultima riunione del G7 si è tenuta nel 2016 a Krün, in Germania.



Le tematiche - I temi che verranno discussi sono sostanzialmente tre: oltre alla questione della sicurezza dei cittadini, i leader discuteranno di sostenibilità economica e innovazione. Gli obiettivi sono quelli la riduzione delle disuguaglianze sociali, l'applicazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e la promozione di competenze e lavoro nell'era della nuova rivoluzione della produzione e dell'industria 4.0. In agenda anche lotta ai cambiamenti climatici, commercio, migrazioni e rapporti con l'Africa.



Misure di sicurezza - Per tutelare la sicurezza dell'evento, da dieci giorni è in vigore una direttiva del capo della polizia Franco Gabrielli che stabilisce una serie di misure straordinarie. Fra queste c'è il divieto degli ingressi in città, ad eccezione dei residenti, e delle barche nel tratto di mare taorminese. In tutto saranno dispiegati settemila uomini fra soldati e agenti delle forze dell'ordine.



Il programma del vertice - Ecco di seguito tutti gli appuntamenti e gli eventi del G7:



Venerdì 26 maggio

Ore 11.30: Cerimonia inaugurale e foto di famiglia (Teatro Greco)

Ore 12.30 - 17.15: Sessione di lavoro G7 (Hotel San Domenico)

Ore 19: Concerto dell’Orchestra Filarmonica della Scala (Teatro Greco)

Ore 20: Cena dei leader, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (Hotel Timeo).



Sabato 27 maggio

Ore 8.30: Cerimonia di benvenuto ai Paesi invitati per la sessione "outreach" e alle Organizzazioni internazionali (Hotel San Domenico)

Ore 9.15 – 11.15: Sessione di lavoro “outreach” (Hotel San Domenico)

Ore 11.15: Foto di gruppo (Hotel San Domenico)

Ore 11.45 – 14.30: Sessione di lavoro G7 (Hotel San Domenico)

Ore 15: Conferenza stampa del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni (Hotel San Domenico)

A seguire: Conferenze stampa dei sette leader