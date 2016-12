G20, Matteo Renzi: "Con il 2016 l'Italia riparte, l'Ue ha bisogno di crescita"

16:40 - "Da qui al 2016 continuiamo il lavoro per dare il colpo di reni definitivo alla ripartenza del nostro Paese". Lo ha detto il premier Matteo Renzi al margine del G20 ricordando i passi avanti, riconosciuti dai partner, fatti nell'ultimo anno e ribadendo che la Ue ha bisogno di crescita e non di austerity.

Ma Matteo Renzi, ad Antalya, ha anche sottolineato quanto l'Italia sia diventata "un esempio a livello internazionale nella lotta alla corruzione". Il premier nel suo intervento di apertura alla sessione dei lavori del G20, che si occupa di regole fiscali, fisco, corruzione e riforma dell'Fmi, ha citato due casi: "Anac per salvare Expo e combattere la corruzione; la fatturazione elettronica e la dichiarazione telematica contro l'evasione fiscale".



Italia buon esempio contro evasione - E Renzi ha aggiunto che "nella lotta alla corruzione e all'evasione fiscale al G20 sono stati presi esempi italiani come best practices da copiare" sottolineando che "una volta tanto l'Italia su questo piano fa notizia perchè fa qualcosa di buono".



Fondi alla sicurezza, Renzi: "Pronti a discuterne" - Il presidente del Consiglio italiano si è reso disponibile a discutere su un aumento delle risorse per la sicurezza: "La legge di Stabilità entra in parlamento con più soldi rispetto al passato. Se poi il parlamento vuole aumentare i fondi siamo ben disposti a parlarne".



Il settore energetico in Africa ha grandi potenzialità - Al momento di toccare il tema dell'energia Matteo Renzi ha ricordato il ruolo "cruciale delle pmi e non solo della grandi imprese" e si è soffermato sugli investimenti energetici "dalle dighe etiopi fino al gas e alle rinnovabili" specificando che il rapporto con l'Africa offre "grandi potenzialità".



Incontro Putin-Renzi, agevolare il rilascio dei visti - A margine del G20, il premier italiano e Vladimir Putin hanno discusso della possibilità di ridurre le limitazioni dei visti senza attendere progressi nei negoziati tra Mosca e Bruxelles.