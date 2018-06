Fico: "Mercoledì riunione alla Camera per l'abolizione dei vitalizi"

Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha convocato per mercoledì alle 8:30 l'ufficio di Presidenza di Montecitorio per presentare la delibera per l'abolizione e il superamento dei vitalizi. Sulla questione è intervenuto anche il vicepremier Luigi Di Maio: "La Camera è pronta ad abolire i vitalizi agli ex parlamentari e io farò una legge sulle pensioni d'oro. Qualcuno dirà che si tratta di pochi soldi, ma io non credo che sarà così".