Europarlamento, il Ppe candida Tajani alla presidenza dell'Assemblea di Strasburgo

Antonio Tajani, ex commissario europeo all'Industria e primo vicepresidente del Parlamento europeo, è il candidato unico del Ppe per la presidenza dell'Assemblea di Strasburgo. Il voto avverrà a gennaio. Oltre a Tajani, ci sono altri due italiani in lizza: Gianni Pittella, candidato del gruppo dei Socialisti e Democratici, ed Eleonora Forenza per il gruppo della Sinistra unitaria europea (Gue).

Una corsa tutta italiana - Con l'elezione di Antonio Tajani a candidato del gruppo Ppe si profila un match tutto italiano per la corsa alla presidenza del Parlamento europeo: ben quattro i candidati, tra cui due pesi massimi dei gruppi più grossi, il popolare Tajani, appunto, e il socialista Pittella. Accanto a loro altre due candidature tricolore, quelle di Eleonora Forenza per la Sinistra Unitaria e Piernicola Pedicini dei 5 stelle.



La candidatura di Tajani - "Siamo pronti per una battaglia fantastica", esulta Tajani che stasera ha convinto la maggioranza del suo gruppo e superato le altre candidature: la deputata irlandese Mairead McGuinness, la più insidiosa, il francese Alain Lamassoure e lo sloveno Lojze Peterle. Tajani è riuscito a segnare uno stacco notevole sugli altri già al primo turno di votazioni, un risultato che ha spinto gli avversari a ritirarsi dalla corsa.



Pittella: "Che vinca il più europeista" - "E' il primo passo di un parlamento più vicino alla gente”, dice, “da domani mattina cominceremo a lavorare per raggiungere l'obiettivo: che il Ppe abbia il prossimo presidente. Una vittoria che dev'essere della democrazia e delle istituzioni". Fair play reciproco tra i due principali duellanti. "Ho grande rispetto per Gianni Pittella", spiega Tajani. "Che vinca il più europeista", commenta Pittella, che definisce "una circostanza straordinaria per l'Italia" avere quattro candidati per la presidenza del Parlamento europeo.