Elezioni comunali, seggi aperti: si vota fino alle 23 di domenica

Seggi aperti per i 9.172.026 elettori chiamati al voto in 1.004 Comuni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e per l'elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario. Si vota dalle 7 alle 23. L'eventuale turno di ballottaggio domenica 25 giugno, sempre dalle 7 alle 23. Lo scrutinio inizierà a partire dalle 23 di domenica.