7 giugno 2017 14:45 Comunali 2017, domenica si vota in 1.004 centri: 9 milioni chiamati alle urne Si voterà dalle 7 alle 23. Lʼeventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 25 giugno

Saranno 9.172.026 gli elettori chiamati al voto domenica 11 giugno in 1.004 Comuni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e per l'elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario. Si voterà dalle 7 alle 23. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 25 giugno, sempre dalle 7 alle 23. Lo scrutinio inizierà a partire dalle 23 di domenica.

Le elezioni dell'11 giugno in 1.004 comuni di Regioni a statuto ordinario, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, interesseranno, complessivamente, 4.428.389 maschi e 4.743.637 femmine, in 10.822 sezioni elettorali.



Nei Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza. Se nessun candidato ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi, per l'elezione del sindaco si procede al turno di ballottaggio tra i due candidati più votati.

Nei Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale.



Nei Comuni con popolazione compresa tra 5mila e 15mila abitanti ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.



Nei Comuni con popolazione sino a 15mila abitanti si procede al turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco solo in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti.