13 febbraio 2017 21:42 Direzione Pd, via libera alla relazione di Renzi: "Congresso prima delle elezioni" Sarà lʼAssemblea a decidere la data. Lʼex premier: "Si è chiuso un ciclo, ma chi perde non scappi". La minoranza chiede più tempo

L'assemblea del Partito democratico in programma nel weekend darà il via al congresso immediato, dopo che il segretario avrà formalizzato le sue dimissioni necessarie per l'anticipo della sfida interna che nei fatti allontana il voto a giugno. Lo ha deciso la direzione del Pd, con 107 voti a favore, 12 no e 5 astenuti, approvando l'accelerazione decisa da Matteo Renzi. "E' ora di mettere un punto, ma chi perde non scappi", dice Renzi.



Le parole dell'ex premier riescono a compattare la sua maggioranza - tranne Andrea Orlando - ma non a convincere la minoranza di Pier Luigi Bersani e Michele Emiliano, per i quali "con il congresso ad aprile si rischia la scissione". Alla direzione, in cui si consuma la rottura ampiamente prevista tra maggioranza e minoranza, partecipano tutti i big del partito: c'è il premier Paolo Gentiloni, che siede sul palco al fianco di Renzi, molti ministri, tra i quali Pier Carlo Padoan invitato dopo la polemica sulla manovra. Dopo anni di assenza in direzione, si fa rivedere Massimo D'Alema che però, a differenza di Bersani, Emiliano, Speranza e Rossi non prenderà la parola.



La minoranza chiede più tempo - Né il premier, né il ministro dell'Economia saranno presenti allo scontro finale sui due ordini del giorno: ai voti viene messo solo quello di maggioranza che chiede il congresso con le stesse regole del 2013 e quindi una durata di quasi tre mesi e non quello della minoranza che chiede tempi più lunghi e il sostegno al governo fino a fine legislatura. Un'esclusione che, sostiene Francesco Boccia, "certifica la fine anticipata del governo", il "#paolostaisereno", rincara Gotor.



Renzi: "Sul voto non decido io" - A più riprese, Renzi chiarisce di volersi tenere fuori dalla discussione sulla data delle elezioni, assicurando "lealtà" a Gentiloni: "Congresso e voto sono due concetti distinti, non lo decido io, questa visione 'giuscaselliana' del quando lo dico io va rimossa. La data la decidono il premier, i ministri, il presidente della Repubblica e il parlamento". Preso atto che "un ciclo è finito", Renzi si dimetterà per ricandidarsi. "Poi chi vince governa quattro anni e fa le liste", è la minaccia dei renziani certi, in base ai sondaggi, che non c'è rivale che tenga. "Non voglio scissioni. Ma se deve essere sia una scissione sulle idee, una scissione sulla data del congresso è un ricatto morale", chiarisce l'ex premier ad una minoranza che ora si trova davanti al bivio se partecipare al congresso o schierare un candidato comune.