Di Maio: Savona non era solo nome, no governo fabbricato in provetta

"Io voglio un governo votato dagli italiani, non un governo fabbricato in provetta. In Italia le decisioni politiche le prendiamo noi o le banche e le agenzie internazionali?". Lo ha detto Luigi Di Maio a Pomeriggio Cinque. Il leader del M5s ha poi affermato di aver proposto al Colle come nomi alternativi a Paolo Savona quelli di Alberto Bagnai o Armando Siri. Circostanza però smentita dall'ufficio stampa del Quirinale.