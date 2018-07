Decreto Dignità, salta tetto dei 36 mesi per i precari nella scuola

Salta il tetto dei 36 mesi per i contratti a tempo determinato della scuola riguardanti personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario. Lo prevede un emendamento del M5s al decreto Dignità approvato dalle Commissioni Finanze e Lavoro della Camera. Il Movimento aveva definito la misura della Buona Scuola come una norma "che genera precari, perché quando un precario ha svolto 36 mesi di servizio viene buttato per creare un altro precario".