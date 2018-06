Decreto Dignità, Di Maio: "Ho dichiarato guerra alla precarietà"

"Vogliamo ridare la dignità" lo ha detto Luigi Di Maio, ministro del Lavoro, spiegando a "Stasera Italia" tutte le iniziative che vorrebbe mettere in atto. Un vero e proprio ritorno ai diritti sociali con il "Decreto Dignità" che, si articolerà in quattro punti fondamentali. Il vicepremier vorrebbe "eliminare un po' di burocrazia per le imprese e i professionisti; dichiarare guerra alla precarietà per i ragazzi; le localizzazioni delle aziende; vietare la pubblicità del gioco d'azzardo".