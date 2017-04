Consip, Renzi: "Sono pronto a chiedere i danni in tribunale"

Parlando a "Otto e mezzo", Renzi ha spiegato che "una volta al giorno anche Travaglio può dire una cosa giusta. Travaglio talvolta fa 'il Falso quotidiano' e io dei falsi non mi interesso. Deve chiedere scusa, lo farà in tribunale", il direttore del Fatto non deve "scappare".



Poi l'ex premier attacca il M5s, dicendo che "che se vogliono attaccarmi giochino pulito, per il resto mi sono rivolto ad un avvocato per valutare querele" perché il movimento ha tenuto un atteggiamento "squallido" su Internet "attraverso un meccanismo che un'azienda privata controlla con fake news, con trolls...".



Sull'inchiesta in sé, Renzi sottolinea che se qualcuno ha falsificato atti "dovrà pagare", ma "ho fiducia nella magistratura, credo nell'arma dei carabinieri, non faccio polemiche". "Se c'e' stata una falsificazione di prova evidentemente è una cosa grave...", ha aggiunto. Ma, ha precisato, "non saro' mai uno di quelli che vive di complotti. Credo che la verità verrà a galla, ma mi sentirei un piccolo uomo, un omuncolo se oggi facessi quello che dice 'ah, avete visto...'".



La polemica sull'agnello - "È una tradizione famigliare a cui non vengo meno, non amo moltissimo l'agnello ma non sono d'accordo quando la politica strumentalizza le scelte personali, anche il pranzo di Pasqua. Coldiretti ha lanciato l'hashtag 'salva un pastore' e la trovo un'ottima idea. Io mangio la carne, se qualcuno mi tocca la fiorentina mi arrabbio ma rispetto le scelte degli altri. Di animali in politica ce ne sono già tanti evitiamo altre querelle". Così Renzi replica al video animalista di Silvio Berlusconi sugli agnelli di Pasqua.



"Follia" le accuse di Report - "Credo che il Pd abbia già querelato. E' pura follia, l'unica risposta a questa cosa è una firma sotto una querela". Così l'ex premier ha commentato il servizio di Report sulla vicenda Unità-Pessina-Eni