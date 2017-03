Consip, oggi in Senato la mozione di sfiducia ministro Luca Lotti

Clima incandescente, pesa scontro Pd-Mdp - Il clima si presenta quindi incandescente e i toni infiammati, ma non ci dovrebbe essere nessuna sorpresa sui numeri. Se i Cinque Stelle vanno all'attacco, accusando Matteo Renzi di una "doppia morale" per salvare il suo braccio destro, il Pd ribalta l'accusa: il M5s è "garantista a giorni alterni". Ma il fronte più caldo è quello che vede contrapposti i Dem agli ex compagni di partito di Mdp. Non solo, infatti, hanno presentato una mozione per chiedere la sospensione del ministro, ma nel giorno in cui è stata fissata la data del referendum sui voucher, danno "ultimatum" al governo. Ma così, avverte il Pd, rischiano di farlo cadere.



Previsto l'intervento di Lotti in Aula - Lotti interverrà prima del voto in Aula per respingere le accuse del M5s. Il suo, secondo fonti Pd, sarà un intervento breve, chiaro e netto. Per ribadire che è "totalmente estraneo" alla vicenda Consip e soprattutto che non hanno alcun fondamento alcune delle "imputazioni" che i Cinque Stelle elencano nella loro mozione, in alcuni casi citando indiscrezioni di stampa. Il ministro, spiegherà quindi di non aver mai rivelato segreti d'ufficio né conosciuto Romeo. Tra l'altro, sottolineano senatori Pd, l'inchiesta risale a tre mesi fa: perché non hanno presentato la sfiducia allora?



I numeri - A Palazzo Madama, secondo i calcoli dei Dem, i "no" alla sfiducia dovrebbero essere tra i 148 e i 150, contro gli 86 sì dei Cinque Stelle. I voti contro la sfiducia potrebbero salire se i verdiniani di Ala decidessero di restare in Aula, ma tra i Dem c'è chi auspica che lascino l'emiciclo, per non dare l'impressione che il ministro venga aiutato da Verdini. Usciranno invece dall'Aula Forza Italia e i 14 bersaniani di Mdp.



Lo scontro Pd-Mdp - Ma è contro gli ex Dem (Bersani vede Giuliano Pisapia in giornata per provare a costruire un percorso comune), che i dirigenti Pd sono molto irritati. Anche se non voteranno la sfiducia a Lotti, hanno presentato una mozione per sospenderne le deleghe: "Un atteggiamento molto singolare da parte di una forza di maggioranza", afferma Lorenzo Guerini.