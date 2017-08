Un'alleanza di Forza Italia con il Pd sarebbe "inquietante e improponibile": a chiarirlo è il leader di Fi Silvio Berlusconi. Il quale sottolinea anche che "io sono in campo e ci resto. Farò il padre nobile quando avrò un'età adeguata". E parlando degli esponenti di M5s, spiega che "sono i veri professionisti della politica, che vivono di politica, dell'indennità parlamentare, non avendo mai lavorato nella loro vita prima di essere eletti".

Migranti: fermarli a ogni costo"Fino al 2011 noi avevamo azzerato gli sbarchi, da quando abbiamo lasciato il governo abbiamo assistito ad un disastro. La migrazione va fermata ad ogni costo, è un dramma per noi italiani ma anche per i migranti che si illudono di trovare benessere ma trovano solo miseria. Dobbiamo imporre all'Ue di passare ai fatti con accordi per bloccare gli scafisti alla partenza". Così sull'emergenza immigrazione Silvio Berlusconi.