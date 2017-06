Migranti, Berlusconi: "Nuovo piano Marshall per risolvere l'emergenza"

"Con Lega problemi marginali, io federatore del centrodestra" - Guardando al quadro politico italiano Berlusconi ha poi smorzato ogni polemica con il Carroccio: "Con la Lega abbiamo problemi marginali. Dal '94 sono io il federatore del centrodestra e continuerò a farlo. In passato abbiamo affrontato problemi più difficili, non vedo nessun problema irrisolvibile".



"Io ho inventato il centrodestra" - E il leader di Forza Italia guarda proprio al "suo" centrodestra come ricetta per un ritorno al governo. "Il centrodestra come l'ho inventato io, che sono sceso in campo nel 1994, è quel centrodestra che ha governato per quasi 10 anni, che anche oggi guida grandi regioni italiane e da domenica ancora più città, ed è da sempre in tutti i sondaggi il primo dei tre poli, l'unico a superare il 30%. E' quel mio centrodestra che era riuscito a ottenere meno disoccupati, meno poveri, meno tasse e più sicurezza. E' il centrodestra che governava bene e garantiva un'Italia migliore".



Tra le cose che hanno portato gli italiani a stare peggio, Berlusconi ha individuato burocrazia, pressione fiscale e oppressione giudiziaria. "Per uscire dall'oppressione fiscale, dall'oppressione burocratica e dall'oppressione giudiziaria dobbiamo osare. Ci vuole una vera e propria rivoluzione. E noi siamo in grado di farla" ma gli elettori "ci devono dare il voto".



"Programma rivoluzionario" - Quanto al potenziale programma di un centrodestra al governo, il leader di Forza Italia ha spiegato che"è quasi pronto e la squadra la stiamo costruendo. Oggi l'Italia è in una situazione davvero drammatica e il centrodestra per battere la sinistra e i grillini deve presentare agli italiani da un lato un programma molto concreto, rivoluzionario, dall'altro una squadra di non professionisti della politica, scelti dal mondo del lavoro, dell'impresa, del volontariato, della cultura".