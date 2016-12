Berlusconi: bonus 18enni è disgustoso "Contro l'Isis serve grande coalizione"

"Sarà una guerra sanguinosa, non si potranno fare prigionieri, il fanatismo ha raggiunto i limiti, la gente è disposta ad uccidersi", ha sottolineato Berlusconi.



"Non c'è più democrazia" - Sulla situazione politica interna, Berlusconi è apparso combattivo: "Democrazia è governo del popolo, quello di oggi è contro il popolo. Sta in piedi su una maggioranza che si regge su oltre 40 senatori che il popolo aveva votato perché si opponessero alla sinistra. Chi vambia casacca è un traditore".



"Ho un programma per vincere con oltre tre milioni di voti - ha aggiunto guardando al prossimo futuro -. Mi hanno implorato di non parlarne ma un punto preciso del nostro prossimo programma sarà la riforma della magistratura. Processi di durata ragionevole, che si cambi la custodia cautelare e il sistema delle intercettazioni. Introduzione dell'istituto della cauzione e basta con i processi politici. Chi è accusato e assolto in primo grado non sia chiamato a rispondere nei gradi successivi".



"Allo specchio non vedo un vecchio" - "Non mi sono ancora trovato davanti a un vecchio quando mi guardo allo specchio - ha detto ancora il numero uno di Forza Italia -. Il dovere di tutti noi è di reagire a quella situazione alla quale ci hanno fatto precipitare impegnandoci tutti. Se potessi ancora partecipare e girare l'Italia non pensate che potremmo salire di altri 10 punti?" ha chiesto infine alla platea.