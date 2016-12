Renzi: "Vogliono distruggere il nostro modo di vivere, cyber-security contro il terrore"

L'Italia e il terrorismo interno - Rivolgendosi ai più giovani, il presidente del Consiglio ha ricordato come per l'Italia non si tratti di qualcosa di completamente nuovo: "Non viviamo tempi facili, ma i vostri genitori hanno vissuto il terrorismo: è stato un momento terribile, il terrorismo interno. L'Italia queste vicende le ha già affrontate. I vostri genitori hanno vissuto il terrorismo quando erano all'università. In quei giorni vedevano scene drammatiche, si uccidevano, giornalisti, politici e magistrati".



"Dobbiamo ricordarci chi siamo" - "Abbiamo bisogno di ricordarci chi siamo sempre stati. Lo dico dopo gli attentati di Parigi e pensando a Pietro Leopoldo, il primo ad abolire la pena di morte e la tortura nell'interrogatorio", ha aggiunto Renzi.



Cyber-security e cultura per battere i terroristi - Tornando sul concetto di cyber-security, Renzi ha spiegato: "Per ogni videocamera nella strada ci dev'essere un videomaker. E per ogni centesimo in sicurezza ci dev'essere un centesimo investito in cultura".



Ai sindaci "Diamo speranza" - Il premier ha poi lanciato un appello ai sindaci di tutta Italia: "Dico ai sindaci: diamo in questi giorni un messaggio forte, un messaggio di speranza. Questo non vuol dire non avere precauzioni, perché nessuno al mondo è sicuro".



"Con riforme Italia più semplice e giusta" - Renzi ha infine parlato delle riforme: "Dire 'fare le riforme' è politichese. Invece bisogna spiegare alla gente che fare le riforme significa rendere l'Italia più semplice e più giusta, significa avere meno politici e più politica, avere una macchina amministrativa che funziona". La Festa della Toscana celebra proprio le riforme con cui il Granducato abolì la pena di morte, primo Stato nel mondo a farlo.