Bonus di 500 euro ai 18enni, Renzi: "Offensivo dire che compro i voti"

"Leggo commenti surreali sul fatto che i provvedimenti del nostro governo sarebbero presi per comprarsi i voti: è offensivo, non verso di me ma verso gli italiani". Lo scrive Matteo Renzi in merito alle polemiche sul bonus da 500 euro promesso ai 18enni per spese di carattere culturale. "Gli italiani non si fanno comprare, votano sulla base delle proprie speranze e delle proprie emozioni, non sulla base di un bonus", conclude il premier.