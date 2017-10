Banche dati P.a., è allarme: il garante della Privacy scrive a Gentiloni

E' "inderogabile una forte iniziativa", da parte delle istituzioni coinvolte, "per una verifica puntuale dello stato di sicurezza delle banche dati pubbliche e dei processi in corso di attuazione dell'Agenda digitale". Lo afferma il Garante per la privacy, Antonello Soro, in una lettera al presidente del Consiglio Gentiloni, dopo il recente incidente alla piattaforma Sogei, in cui sono conservati i dati fiscali di milioni di cittadini.