Privacy, il Garante apre un'istruttoria sul sito di petizioni Change.org

Il Garante della privacy ha aperto un'istruttoria su Change.org, il gestore della piattaforma internazionale di campagne on line. Lo scopo è valutare come vengono trattati i dati delle persone che si iscrivono al sito per promuovere o aderire a petizioni sui temi più diversi, in particolare socio-politici. Il Garante vuole in questo modo accertare se la riservatezza degli utenti sia tutelata oppure se i dati siano ceduti ad altre società.