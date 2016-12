foto LaPresse

- "Non credo che sia la fine di Berlusconi. La condanna si traduce in maggior consenso per lui". Lo ha affermato il fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, che "benedice" la discesa in campo di Marina. "Nel mio partito ho investito tanto - ha poi detto -. La mia eredità politica, forse, è aver aperto all'idea che le cose si possono cambiare". Rivolgendosi a Roberto Maroni ha poi aggiunto: "Bisogna essere compatti".