Dl lavoro-Iva: via libera della Camera

foto Da video 08:27 - L'Aula della Camera ha dato il proprio sì definitivo al dl Lavoro-Iva. Il testo è stato approvato con 265 sì e 118 no. Contro si sono espressi M5S e Sel; Lega ed FdI non hanno partecipato alla votazione. Favorirà l'impiego di 200mila giovani e fa slittare a ottobre l'aumento dell'Iva al 22%. Oggi è la volta del decreto Fare, che torna alla Camera dopo l'approvazione al Senato, e Consiglio dei ministri per rafforzare le norme anti-stalking.

Fino all'ultimo c'è stata l'incognita delle correzioni al testo approvato a Palazzo Madama, per stabilire se fossero formali o sostanziali. Una lunga riunione della commissione ha stabilito che si trattava di modifiche formali dando il via al voto. Una decisione non condivisa da Lega e Fdi, i cui deputati non hanno partecipato alla votazione, alla quale non hanno preso parte anche alcuni deputati del Pdl.