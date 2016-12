- Angelino Alfano commenta su Twitter: "Un grande onore servire il mio Paese da ministro dell'Interno", scrive. Ma al vicepremier e ministro dell'Interno resta un solo rammarico: "Mi avrebbe fatto tanto piacere lavorare con Antonio Manganelli", il capo della Polizia morto recentemente di malattia.- Matteo Renzi commenta positivamente il nuovo esecutivo. "E' buono, molto buono.. intanto perché abbiamo un governo e in una cornice internazionale di difficoltà finalmente la politica dà un segnale", dice a "Che Tempo che fa. Quanto alla lista dei ministri "è migliore delle aspettative", è un governo che "manda in pensione una generazione di big o presunti tali", aggiunge per concludere "ora vediamo i risultati". A una domanda sulla possibilità per lui di andare a Palazzo Chigi, il sindaco di Firenze risponde: "Io avrei fatto il presidente del Consiglio se gli italiani mi avessero votato". Sul segretario del Pd: "Oggi che Bersani ha perso dico: abbraccio Bersani". Sulle sorti del suo partito: "Toccato il fondo, credo si possa ripartire".- "Siamo pronti a fare opposizione totale al ministro per l'Integrazione, simbolo di una sinistra buonista e ipocrita, che vorrebbe cancellare il reato di clandestinità e per gli immigrati pensa solo ai diritti e non ai doveri". E' la reazione del segretario della Lega Nord-Lega Lombarda, Matteo Salvini.- "Finalmente l'Italia avrà un'opposizione concreta e pervicace, che non farà sconti a nessuno, come si conviene a un qualsiasi Paese che possa definirsi democratico". Lo scrivono in una nota congiunta i gruppi di Camera e Senato. Solo il M5S, proseguono, sarà "l'unico, vero, autentico segnale di discontinuità con il passato, a garanzia - finalmente - di trasparenza, verifica e controllo". "Il bipolarismo perseguito per anni, senza successo, si realizzerà nel confronto costante, serio e costruttivo, che vedrà da una parte i partiti che hanno preso tutto (...) e dall'altra parte il Movimento 5 Stelle" aggiungono i parlamentari M5S.- Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ringraziando il premier Enrico Letta, ha auspicato che "questo governo lavori insieme senza pregiudiziali e con il massimo impegno a rispondere al Paese, in spirito di assoluta coesione". Il Capo dello Stato ha poi detto che questo era "l'unico governo possibile per il Paese", precisando che si tratta di un "governo politico in una cornice istituzionale".- "Nel necessario compromesso della squadra c'è freschezza e c'è solidità". Così Pier Luigi Bersani ha commentato il governo formato da Enrico Letta.- "Governo così così. Bene il ricambio generazionale e Alfano all'Interno, ma alcuni ministri c'entrano davvero poco con l'incarico ricevuto". Così su Twitter il segretario della Lega Roberto Maroni ha commentato la squadra di governo presentata da Enrico Letta.- "Con il governo Letta il terzo giorno è resuscitato Barabba". Lo ha scritto su Facebook Beppe Grillo, dopo l'annuncio della nascita dell'esecutivo di Enrico Letta. In occasione delle consultazioni del M5S, il presidente del Consiglio incaricato, Gianni Letta aveva concluso l'incontro con la delegazione Cinque Stelle citando il comico genovese, che nello stesso giorno aveva puntato l'indice contro il 25 aprile: "E' morto" aveva detto parafrasando una canzone di Francesco Guccini. Letta aveva però chiosato: "Beppe Grillo dice che il 25 Aprile è morto. Anche Dio è morto, ma Grillo non dice che dopo tre giorni è risorto".- I nomi del governo Letta sanciscono "lo stadio finale della metamorfosi politica italiana. Dal bozzolo della stasi, quella fucina dell'inciucio che ha congelato per anni il Paese portandolo anche oltre il famigerato orlo del baratro, il Pd e il Pd-L sono emersi come una sola creatura, un partito nuovo, che chiameremo d'ora in poi modello unico". Così in una nota congiunta i gruppi di Camera e Senato del M5S, Roberta Lombardi e Vito Crimi.- Confindustria "ha apprezzato la rapidità con la quale il Presidente incaricato Enrico Letta ha composto un governo di qualità. E ha chiesto: "Ora misure per rilancio del Paese e crescita delle imprese".- "Questo governo una rivoluzione? Lasciamo perdere. Rivoluzione era dal mio punto di vista continuare con il metodo Boldrini e andare in terre incognite a perlustrare nell'area del movimento 5 stelle. Oggi questo è un modo intelligente di gestire la restaurazione". Così il leader di Sel, Nichi Vendola, commenta l'esecutivo Letta.- "Governo di alto profilo, segnale molto positivo per il Paese. Emma Bonino straordinaria personalità internazionale. I migliori auguri a tutti". Così l'ex ministro degli Esteri, Giulio Terzi, su Twitter.- Nessun commento ufficiale è giunto dalla Cgil. Il sindacato di Corso Italia per il momento si riserva di dare un giudizio solo "sul programma", in base alle risposte che il governo saprà dare sui temi della crisi: economia, lavoro, emergenze sociali.