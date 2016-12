Bersani-Berlusconi, nulla di fatto al primo vertice sul Colle

Alfano: "Presidente della Repubblica sia di tutti" - "L'incontro con Bersani e Letta - spiega il segretario del Pdl, Angelino Alfano, in una nota - è stato l'occasione per confermare quel che abbiamo sempre detto: il Presidente della Repubblica deve rappresentare l'unità nazionale e dunque non può essere, e neanche può apparire, ostile a una parte significativa del popolo italiano". "Nei prossimi giorni potranno esserci ulteriori appuntamenti per compiere ogni sforzo tendente ad assicurare condivisione per una scelta così delicata e importante", ha aggiunto.



Enrico Letta: "Buon incontro, ma siamo all'inizio" - Commentando l'esito del faccia a faccia, Enrico Letta ha sottolineato: "E' stato un buon incontro, ma siamo all'inizio". "Questo è stato il primo passo che va nella direzione giusta. E' stato utile per chiarirci i criteri per scegliere una personalità per il bene del Paese. L'obiettivo è di dare un segnale di unità", ha detto il vicesegretario del Pd.



"Quirinale, non abbiamo parlato di nomi" - Alla domanda se si sia parlato anche di governo, Letta ha risposto: "Ci siamo concentrati sulla scelta del presidente della Repubblica. Penso che ci saranno più incontri con il Pdl e altri. L'idea è di dare un segnale forte di coesione di tutte le forze politiche". E' stato poi chiesto al vicesegretario del Pd se si sia fatta una rosa di nomi per il successore di Giorgio Napolitano: "Oggi non abbiamo parlato di nomi, dobbiamo condividere prima i criteri", ha affermato. "L'idea è di dare una segnale forte di coesione di tutte le forze politiche", ha concluso.



E giovedì Bersani vede Maroni - Il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, incontrerà giovedì il leader della Lega, Roberto Maroni, per un confronto per cercare una personalità condivisa come nuovo presidente della Repubblica.