Debiti P.a., sbloccati 14 mld di liquidità

Il testo del decreto legge che sblocca i pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese creditrici, inviato al Quirinale, è costituito di 13 articoli. Tra le misure prevede la nascita di un fondo del ministero dell'Economia con una dotazione di 10 miliardi di euro per il 2013 e 16 miliardi per il 2014. Gli altri 14 miliardi per arrivare al totale di 40 in due anni sono somme considerate già liquide che vengono sbloccate.

Il testo licenziato dal Consiglio dei ministri e inviato al Quirinale si intitola "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonchè in materia di versamento dei tributi degli enti locali".



Sette mln di interessi sul debito nel 2013 - L'impatto sui conti pubblici per il 2013 del decreto è limitato. Nell'articolo della copertura finanziaria è previsto un maggior onere per il pagamento degli interessi sul debito pari a 7 milioni di euro. L'importo sale invece a 566,5 milioni nel 2014 e a 577 milioni nel 2015.



Quota Imu e Rc auto per pagare i debiti degli enti locali - Una quota dell'Imu, per i Comuni, e dell'imposta sulle assicurazioni Rc auto, per le Province, sarà vincolata, nel 2013, per garantire la maggiore liquidità che gli enti locali potranno utilizzare per ripagare i propri debiti nel rispetto del patto di stabilità interno. Lo prevede uno dei commi dell'articolo 1 del decreto.



300 mln per bilanci Regioni Sicilia e Piemonte - Circa 150 milioni per garantire l'equilibrio finanziario della Regione siciliana e il via libero all'utilizzo di altrettanti 150 milioni assegnati dal fondo per lo sviluppo e la coesione in favore della Regione Piemonte. E' quanto prevede uno degli articoli contenuti nel decreto.