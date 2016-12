Verso l'incontro Berlusconi-Bersani

foto Ansa Correlati Grillo: chi vuole intesa col Pd sbagliò a votarci

Bersani: "Se sono un ostacolo, a disposizione" 19:08 - Potrebbe essere un incontro a quattr'occhi fra Bersani e Berlusconi a sbloccare lo stallo della scena politica? Nel quartiere generale di Arcore è tema di intense riflessioni nelle ultime ore: il Cavaliere avrebbe confidato ai suoi più stretti collaboratori l'intenzione di vedere di persona il segretario del Pd per provare ad aprire direttamente una trattativa capace di dare il via a governo e riforme, che sono le prime urgenze del Paese. - Potrebbe essere un incontro a quattr'occhi fra Bersani e Berlusconi a sbloccare lo stallo della scena politica? Nel quartiere generale di Arcore è tema di intense riflessioni nelle ultime ore: il Cavaliere avrebbe confidato ai suoi più stretti collaboratori l'intenzione di vedere di persona il segretario del Pd per provare ad aprire direttamente una trattativa capace di dare il via a governo e riforme, che sono le prime urgenze del Paese.

Bersani ieri in una conferenza stampa aveva ribadito la sua offerta del “doppio binario”, cioè dialogo con il Pdl per la Convenzione per le riforme e per l’elezione del Quirinale in cambio di un appoggio esterno a un governo del Pd.



Le reazioni del Pdl di fronte a quell’uscita sono state subito molto dure e la posizione ufficiale del partito resta fortemente contraria all’ipotesi del segretario democratico. Ma Berlusconi non è nuovo a colpi di scena capaci di sbloccare anche le situazioni più intricate. Per questo sta ipotizzando di vedere a tu per tu Bersani: sarebbe il primo incontro fra i due dopo la campagna elettorale, dal momento che il leader del centrodestra non aveva partecipato alle consultazioni del premier incaricato.



E potrebbe essere la strada per riaprire il dialogo e uscire dall’impasse, proprio mentre Grillo continua a tuonare contro ogni possibile soluzione di governo (“No all’accordo con il Pd”, ribadisce) e contro tutte le iniziative del Quirinale (“I saggi sono parte del problema, mai riunioni con loro”).