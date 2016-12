Grillo: chi vuole intesa col Pd sbagliò a votarci

foto Blog ufficiale Correlati Renzi: "La politica perde tempo"

Bersani dice no al governissimo

Colle:ai saggi 10 giorni di tempo 18:29 - Beppe Grillo ribadisce ancora una volta di non volere accordi con il Pd e lo fa dal suo blog. "Perché hai votato il M5S? Per fare un governo con i vecchi partiti? Per discutere con il 'pdmenoelle' di programma quando quello del M5S è il suo esatto contrario? Per votare in Parlamento i meno peggio? Se hai votato per il M5S per uno di questi motivi - scrive Grillo - allora hai sbagliato voto. Mi dispiace. La prossima volta vota per un partito". - Beppe Grillo ribadisce ancora una volta di non volere accordi con il Pd e lo fa dal suo blog. "Perché hai votato il M5S? Per fare un governo con i vecchi partiti? Per discutere con il 'pdmenoelle' di programma quando quello del M5S è il suo esatto contrario? Per votare in Parlamento i meno peggio? Se hai votato per il M5S per uno di questi motivi - scrive Grillo - allora hai sbagliato voto. Mi dispiace. La prossima volta vota per un partito".

Grillo fa un lungo elenco di motivi per cui non bisognava votare il movimento. "Perché hai votato il M5S? Per spartire poltrone e posti di comando a partire dalle presidenze di Camera e Senato? Per autorizzare l'esproprio del Parlamento che, dopo un mese, non ha ancora nominato le commissioni?".



Dalla tav ai finanziamenti ai partiti - E ancora: "Per fare la Tav, la Gronda e gli inceneritori di Bersani? Per legittimare una classe dirigente che ha fatto fallire il Paese? Per seppellire MPS sotto il tappeto pdimenoellinno, il più grosso scandalo finanziario della Repubblica? Per delegare qualcuno a tuo posto e stare alla finestra e vedere l'effetto che fa? Per mantenere i finanziamenti elettorali ai partiti? Per erogare i contributi diretti e indiretti ai giornali di propaganda che infettano il Paese? Per mantenere il segreto su chi ha usufruito dello Scudo Fiscale? Per non fare nessuna legge anti corruzione? Per non fare nessuna legge contro il conflitto di interessi?".



"Mandarli tutti a casa" - "Per non mandarli tutti a casa? - prosegue Grillo - . Per mantenere una televisione pubblica indecente e mantenuta dalle tasse degli italiani, controllata dai partiti e in perdita di 250 milioni di euro? Per permettere l'ingresso nel Tribunale della Repubblica di Milano dei parlamentari del Pdl a difesa di Berlusconi, un atto inaudito non sanzionato dalle Istituzioni? Per vedere ogni giorno le solite facce degli esponenti dei partiti che hanno rovinato il Paese?".



Dopo l'elenco delle domande, la conclusione: "Se hai votato per il M5S anche soltanto per uno di questi punti, allora hai sbagliato voto. Mi dispiace. La prossima volta vota per un partito".



"I 10 saggi sono parte del problema" - Grillo poi attacchi i saggi scelti da Napolitano e dice no alla partecipazione del M5S a riunioni con loro. E' sbagliato, scrive, votare M5S se si ritiene si debba "partecipare a riunioni extraparlamentari di 10 saggi che sono parte del problema".