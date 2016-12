Governo, tutto nelle mani di Napolitano: tra le ipotesi anche le dimissioni del Capo dello Stato

foto Ansa Correlati La giornata minuto per minuto

Verso un governo? Ecco sei nomi per sei esecutivi 00:50 - Dopo una giornata di consultazioni lampo, la soluzione alla crisi politica sembra lontana e tutto è nelle mani del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha chiesto "un momento di riflessione" prima di decidere. E se un'ipotesi potrebbe essere un "governo del presidente", nelle indiscrezioni si fa largo l'ipotesi di imminenti dimissioni proprio di Napolitano.

Fuori i grillini, si cerca l'intesa tra Pd e Pdl - Naufragato definitivamente il tentativo di Bersani di coinvolgere i grillini - i toni aggressivi usati da Beppe Grillo in una diretta streaming non lasciano spazio ai dubbi - rimangono ora solo Pd e Pdl per riportare la barca dell'Italia almeno in linea di galleggiamento. Chiuso quindi il capitolo "governo di cambiamento" (Nichi Vendola ha continuato a chiederlo fino all'ultimo), è entrato in scena Silvio Berlusconi che, accompagnato da Roberto Maroni, ha rilanciato la necessità di un governo politico con il Pd spingendosi fino al punto di dare il proprio sostegno ad un esecutivo a guida Bersani.



Pd: "Fiducia in Napolitano" - Troppo per il segretario del Pd e per buona parte del suo partito già intento a leccarsi le ferite aperte dagli sgarbi grillini. Quando in serata Enrico Letta esce dallo studio del presidente si capisce che forse c'è la svolta. "Al presidente della Repubblica confermiamo fiducia piena e profonda gratitudine. Non mancherà il nostro supporto responsabile alle decisioni che prenderà", spiega il vice segretario confermando che il Pd si tapperà il naso e voterà qualunque esecutivo uscirà dal cilindro presidenziale.



Ma resta il veto sul governissimo - Certo, il Pd detta alcune condizioni: prima fra tutte che sia quanto di più lontano possibile dal governissimo, formula indigeribile per la base. E che sia tenuto in piedi il concetto del doppio binario, riassumibile in quel termine pescato dal laboratorio un po' burocratico dell'Unione europea: la 'Convenzione' per le riforme costituzionali. Su questo nessun problema a lavorare con il Pdl.



Anche Alfano si rimette al Capo dello Stato - In serata anche il Pdl sembra più malleabile, ma solo nella forma, forse dopo aver registrato le difficoltà di Bersani. Tocca ad Alfano usare le stesse parole di Enrico Letta: "A questo punto, ci rimettiamo con fiducia alle valutazioni del presidente Napolitano". Ma con la premessa che il punto di partenza deve essere un governo politico di larghe intese. A Napolitano resta solo una notte di riflessione.