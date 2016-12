Pdl-Lega per governo di coalizione ma il Pd si oppone. Silenzio dal Colle

Pdl e Lega sono disponibili ad un governo di coalizione con Pd e Scelta Civica. Lo affermano Berlusconi e Maroni dopo i colloqui con il Capo dello Stato, nel nuovo giro di consultazioni dopo il tentativo fallito di Bersani. Maroni: "Un esecutivo non tecnico ma politico". Berlusconi: "Pd indichi un nome, ok anche a Bersani". Pd: "No al governissimo". M5S: "Noi al governo". "Vendola: "Incarico a Bersani". Napolitano prende una pausa di riflessione.

22:06 Crimi: "Napolitano ha escluso governo tecnico"

"Il presidente Napolitano ha nettamente escluso" l'eventualità di un governo tecnico, sostenendo che "l'unico governo che può essere formato non può essere altro che un governo politico". Lo scrive sul suo profilo Facebook Vito Crimi, capogruppo in Senato del M5S.

20:55 Alfano: "Ci rimettiamo alle valutazioni di Napolitano"

"A questo punto, ci rimettiamo con fiducia alle valutazioni del Presidente Napolitano". Lo ha detto il segretario del Pdl, Angelino Alfano, dopo le parole di Enrico Letta. "Il tentativo del Pd di scaricare su altri responsabilità che sono tutte e solo sue - ha aggiunto - è un'ulteriore prova della mancanza di visione e di sensibilità all'interesse nazionale di Bersani, del suo partito e dei suoi alleati. Ora il Pd raccoglie ciò che ha seminato".

20:00 Quirinale: "Napolitano non parlerà stasera"

"Il presidente si prende un momento di riflessione, non ho altro da aggiungere", ha detto il portavoce del Capo dello Stato Pasquale Cascella confermando che Giorgio Napolitano non uscirà questa sera a parlare con la stampa.

19:52 Letta: non possiamo votare col "porcellum"

''L'idea di rivotare con l'attuale legge elettorale e' profondamente sbagliata''. Lo ha detto Enrico Letta, vicesegretario del Pd, dopo l'incontro con il presidente Napolitano al Quirinale.

19:45 Letta, (Pd): no a governissimo

''I contrasti aspri tra le forze politiche rendono non idoneo un governissimo con forze politiche tradizionali''. Lo ha detto Enrico Letta del Pd, aggiungendo che comunque il partito seguirà e appoggerà quanto sarà deciso dal Presidente della Repubblica

18:50 Vendola: incarico a Bersani

''Abbiamo ritenuto di sottolineare ancora una volta che la soluzione piu' idonea a traghettare l'Italia fuori da questo avvitamento e pantano e' nel conferimento dell'incarico a Bersani''. Lo ha detto il leader di Sel Nichi Vendola al termine della consultazione con Napolitano

18:47 Casa Bianca: no comment

''A questo punto ci riserviamo di commentare: lasciamo agli italiani le decisioni che ritengono appropriate per determinare la leadership del loro paese''. Cosi' il portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest, risponde ai giornalisti - a bordo dell'Air Force One - che gli chiedevano se gli Usa fossero preoccupati per la situazione politica italiana.

18:01 Scelta Civica: ok a governo di coalizione

''La chiusura delle diverse forze politiche per interessi di parte e divisioni ideologiche impedisce che si formi un governo stabile, mentre noi riteniamo che sia una necessità un governo stabile in tempi certi''. Lo ha detto il coordinatore di Scelta Civica Andrea Olivero dopo le consultazioni al Quirinale.

17:21 Grillo: ritornare a legge elettorale precedente

''Un governo c'è; si potrebbe andare in Parlamento e abolire, con una semplice votazione, il porcellum per tornare alla legge precedente. Sarebbe un segnale''. Così Beppe Grillo, alla web-tv 'La Cosa'.

17:16 Grillo: "A casa questi politici"

"Questi politici devono andare tutti via e prima devono fare una verifica fiscale sui loro patrimoni". Lo ha affermato Beppe Grillo, aggiungendo: "E poi parlano di fiducia. La fiducia a chi? A persone che in 20 anni hanno distrutto il Paese". "Noi parliamo anche con parole diverse: solidarietà, costi politica; loro parlano di percentuali, di responsabilità", ha aggiunto. "Dio mio basterebbe analizzare queste parole per capire che hanno bisogno di un neurologo", ha detto. Leggi l'articolo.

17:08 Cei: "Stop ai giochi o la nave va a picco"

Basta "con i giuochi di ruolo" o c'è il rischio che "per difendere l'interesse di una parte, la nave vada a picco": serve "una soluzione politica - provvisoria per quanto si voglia - capace di far uscire il Paese dalle secche". Lo afferma il segretario generale della Cei, mons. Mariano Crociata.

17:01 Crimi: "Napolitano ha detto che non c'è maggioranza politica"

"Non ci sono le condizioni per una maggioranza politica: questo è quello che Napolitano ci ha comunicato": così Vito Crimi al termine dell'incontro della delegazione M5s con il Presidente della Repubblica.

16:48 Crimi: "Sì solo a governo 5 Stelle"

"Nessuna fiducia a governi politici o pseudo-tecnici. Abbiamo ribadito la nostra disponibilità a sostenere un governo 5 Stelle". Lo ha detto Vito Crimi al termine delle consultazioni al Quirinale. "Nel momento in cui Napolitano dovesse dare incarico al M5S - ha aggiunto - noi in brevissimo tempo daremo al Presidente nome e programma".

16:36 Grillo: "Mai parlato di governo pseudo-tecnico"

"Mai parlato di governo pseudo-tecnico". Lo ha affermato il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo.

16:13 Consultazioni riprese con il M5S

Con l'arrivo della delegazione del M5S al Quirinale sono ricominciate le consultazioni del Presidente della Repubblica. Dopo di loro saliranno al Quirinale i rappresentanti di Lista civica; chiuderà alle ore 18 la delegazione del Pd.

Ultimo aggiornamento 22:06