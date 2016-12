Consultazioni, resta lo stallo: parola al Colle

23:20

- Pier Luigi Bersani chiede l'incarico. Al Quirinale si contano con cura i numeri e si pesano le parole. E dopo due giorni di consultazioni i numeri non cambiano, le parole sì. "Devo riordinare le idee e riguardare gli appunti, rifletto e domani decido'', spiega Giorgio Napolitano ai giornalisti al termine di una giornata che ha visto come protagonisti Berlusconi, Bersani e Grillo, con questi ultimi due che sembrano davvero incompatibili tra loro. Tanto da far avanzare, in ambienti parlamentari, l'ipotesi di un "piano B", cioé di affidare ad una carica istituzionale il mandato esplorativo. E per questo si guarda inevitabilmente in prima battuta al presidente del Senato Piero Grasso.