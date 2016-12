Bersani: "Ci affidiamo a Napolitano"

22:41 Camera, eletti i quattro vicepresidenti

La Camera ha eletto i propri quattro vicepresidenti: si tratta del deputato "5 stelle" Luigi Di Maio, di Maurizio Lupi del Pdl, nonché di Roberto Giachetti e Marina Sereni del Pd. I tre questori eletti sono il Pd Paolo Fontanelli, Gregorio Fontana del Pdl e Stefano Dambruoso, di Scelta civica.

21:20 Senato, questore a M5S

L'Aula del Senato elegge tra i questori Laura Bottici del M5S. Mentre le vicepresidenze vanno al Pdl con Maurizio Gasparri, al Pd con Valeria Fedeli, alla Lega con Roberto Calderoli, a Scelta civica con Linda Lanzillotta. Gli altri questori sono Lucio Malan (Pdl) e Antonio De Poli (Sc).

19:47 Camera, la Boldrini dimezza indennità e rimborso spese

La presidente della Camera, Laura Boldrini, annuncia di aver dimezzato l'indennità e il rimborso spese e rinunciato ad alloggio di servizio e rimborso delle spese di viaggio e telefoniche.

19:45 Bersani: "Noi rispettiamo elettori M5S, loro no"

Pier Luigi Bersani attacca ancora l'M5S: "Ho sentito dire che noi dobbiamo votare i loro per rispetto dei loro elettori ma loro non votano i nostri. Noi oggi abbiamo mostrato rispetto per i loro elettori, mentre loro non hanno mostrato rispetto per i nostri".

19:35 Bersani: "M5S? Non rincorriamo nessuno"

"Ognuno ha i suoi punti. Noi i nostri che mandiamo avanti e non sono la rincorsa di nessuno": lo dice Pier Luigi Bersani al termine delle consultazioni con il Presidente della Repubblica rispondendo a chi gli chiedeva di commentare i 20 punti proposti dal Movimento 5 Stelle.

19:34 Napolitano: "Domani le decisioni"

"Domani presenterò e motiverò le mie decisioni", ha annunciato Giorgio Napolitano in chiusura delle consultazioni con i partiti per la formazione del governo. "Ho da riordinare le idee per vedere meglio quale decisione prendere e domani ve la comunicherò", conclude.

19:33 Bersani: "Aperti a tutti ma destra ha impedito cambiamento"

"Ci rivolgiamo a tutto il Parlamento, ma alcuni dei nostri punti dalla destra sono stati impediti anche nell'ultimo anno". Così Pier Luigi Bersani, al termine delle consultazioni, alla domanda se la proposta di governo del Pd si rivolge anche al centrodestra.

19:31 Bersani: "Riforme su due versanti"

"Noi del Pd - dice Bersani - ci mettiamo al servizio del Paese lavorando su due versanti: con proposte al Parlamento per l'avvio di una legislatura nella chiave del cambiamento. E parlo di riforme che tocchino i sistemi istituzionali: la legge elettorale e il rifacimento della seconda parte della Costituzione con la riduzione del numero dei parlamentari e la creazione di una camera delle autonomie". Il secondo versante è "predisporre meccanismi che rendano esigibili i risultati in tempi certi".

19:30 Bersani: "Non metto davanti me stesso"

Pier Luigi Bersani, al Quirinale, indica la necessità di "tempi certi" per la nascita del nuovo governo e la "corresponsabilità di tutte le forze politiche". "Spero di dare una mano, ma non metto davanti me stesso", ha specificato il segretario del Pd.

19:28 Bersani: "Il Pd è prima forza"

"Noi, il Pd siamo la prima forza di questo Paese, checché qualcuno dica e siamo la prima coalizione". Così Pier Luigi Bersani al termine delle consultazioni con il Presidente della Repubblica. "Un governo che vuol far partire la legislatura deve dare segno netto che le cose possono cambiare", ha aggiunto il segretario del Pd.

19:24 Bersani: "Ci affidiamo a Napolitano"

"Il Pd farà affidamento al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano". Lo ha detto Pier Luigi Bersani al termine del colloquio con il Capo dello Stato.

19:22 Bersani: "Esigenza di governo e di cambiamento"

"C'è un'esigenza di governo e di cambiamento. Ci aspetta un'attenzione immediata sui temi sociali, della moralizzazione della vita pubblica e delle riforme istituzionali. Sul governo ci affidiamo alle valutazioni di Napolitano". Lo ha detto il leader del Pd, Pier Luigi Bersani, dopo il colloquio di oltre un'ora al Colle. "Noi del Pd ci mettiamo a servizio di questa esigenza. Al Parlamento - ha detto Bersani - andremo con proposte precise".

19:00 Grasso: "Tagli a stipendio e scorta"

Come promesso, il presidente del Senato, Piero Grasso, ha annunciato una serie di tagli allo stipendio. "Fatte salve le indennità irrinunciabili, ho deciso di ridurre tutto il resto (diaria, rimborso spese generali e rimborso spese per l'esercizio del mandato) passando da 18.600 euro netti a circa 9.000 euro netti", ha spiegato Grasso che ha voluto dimezzare anche la scorta prevista dal ministero dell'Interno per la sua carica.

18:08 Consultazioni, Bersani al Quirinale

Pier Luigi Bersani è giunto al Quirinale per le consultazioni con il Capo dello Stato. Il segretario del Pd presenterà a Giorgio Napolitano la sua proposta di governo. I democratici hanno già detto che non accetteranno un esecutivo di larghe intese con il Pdl.

14:49 Colle: "Grillo non chiamerà più Napolitano 'Morfeo'"

"Alla fine Grillo disse al Presidente: 'non la chiamerò più Morfeo'. Evidentemente non aveva nemmeno idea di che pasta fosse Napolitano...". Lo scrive su twitter il portavoce di Napolitano, Pasquale Cascella.

