Crimi (M5S): ineleggibilità Berlusconi

19:56 Berlusconi: Pdl in mobilitazione permanente

"Continueremo una mobilitazione permanente nelle istituzioni, nelle piazze, nei media. Cominceremo sabato prossimo a Roma, manifestando tutti insieme contro l'oppressione fiscale, contro l'oppressione burocratica, contro l'oppressione giudiziaria. L'appuntamento è per le 15 in Piazza del Popolo che diventerà la Piazza del Popolo della Libertà". Lo scrive Silvio Berlusconi, in un messaggio inviato agli iscritti del sito Forzasilvio.it.

19:53 Capigruppo: studio per tagliare i costi

La Conferenza dei capigruppo della Camera, nella sua prima riunione della legislatura, ha deciso di avviare uno studio per ridurre i costi di Montecitorio, e per effettuare una revisione del Regolamento, come riferito da alcuni partecipanti alla riunione.

19:05 M5S giovedì alle 9.30 al Quirinale

Giovedì alle 9.30 il Movimento 5 Stelle sarà ricevuto al Quirinale per le consultazioni, come rendono noto i senatori del movimento in una riunione del gruppo trasmessa in diretta streaming.

18:28 Maroni: "Siamo col Pdl, ma un governo serve"

"Noi siamo in coalizione col Pdl per cui non faremo nulla che sia contro la coalizione, concorderemo tutto: detto ciò come governatore della Lombardia voglio un governo che mi dia risposte". Lo ha detto Roberto Maroni all'insediamento della giunta lombarda, rispondendo a una domanda sul possibile dialogo col Pd. "Andremo insieme con il Pdl alle consultazioni da Napolitano giovedì mattina".

15:27 Consultazioni, Bersani: al Colle con proposta Pd

''La nostra proposta politica resta quella votata dalla direzione del Pd. Poi naturalmente spetta al capo dello Stato decidere''. Così Pierluigi Bersani alla vigilia dell'avvio delle consultazioni, al termine di un pranzo con il leader del Spd, Martin Schulz.

15:24 Messora (M5S): "Mai fiducia a Bersani"

"Bersani è stato bravo, ha fatto una mossa astuta con Boldrini e Grasso, ma il Movimento non darà mai la fiducia a un governo guidato da lui. Nemmeno se adotta il nostro programma e nemmeno se cammina di notte sui ceci". Lo ha detto Claudio Messora, neo responsabile comunicazione M5S al Senato. Sull'ipotesi di fiducia a un governo di grandi personalità? "Vedremo, lo decideranno deputati e senatori. Ma la fiducia una volta che la dai è un casino, poi toglierla è complicato", conclude Messora.

15:09 Crimi (M5S): "Al lavoro su ineleggibilità di Berlusconi"

"Il gruppo al Senato è forte e compatto. Iniziamo con la fase propositiva: ineleggibilità di Berlusconi, tagli alla casta dei partiti per riversarli a coprire i tagli fatti nel sociale, interventi per le piccole e medie imprese". Lo scrive su Facebook Vito Crimi, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle. "Noi ci siamo... Gli altri sono pronti? - aggiunge - Il nostro ufficio legislativo sta già lavorando...".

12:33 Bersani: "Scelte capigruppo con metodo democratico"

"Quel che gira gira. Tutto sarà fatto con metodo democratico". Così Pier Luigi Bersani, alla Camera risponde sulle indiscrezioni sui nuovi vertici dei gruppi parlamentari che sarebbero Roberto Speranza e Luigi Zanda.

11:51 Lega a consultazioni al Quirinale col Pdl

La Lega potrebbe andare alle consultazioni al Quirinale in coalizione con il Pdl. Sarebbe stato lo stesso segretario leghista, Roberto Maroni, a proporlo a Berlusconi. Ciò ribadisce la posizione già espressa dal Carroccio di non prendere decisioni senza accordo col Pdl.

11:36 M5S: "Riconoscimento nostro ruolo, no accordi"

"Vogliamo il riconoscimento del nostro ruolo, non vogliamo poltrone e noi non faremo accordi con i partiti. La responsabilità di lasciarci fuori nel caso se la prenderanno loro". Lo dice la portavoce del M5S, Roberta Lombardi, in una conferenza stampa a Montecitorio convocata per presentare i candidati vicepresidenti e questori del M5S.

10:52 Pd, verso elezione Zanda capogruppo al Senato

E' molto probabile che alla fine i senatori del Pd voteranno Luigi Zanda presidente del gruppo. E' quanto si apprende in ambienti parlamentari di Palazzo Madama.

10:48 Finocchiaro: "Proseguire con il cambiamento"

"Ho sempre pensato che l'ipotesi della proroga dei presidenti dei gruppi parlamentari del Pd fosse sbagliata. Serve continuare il cambiamento". Così Anna Finocchiaro interviene su Twitter sulla vicenda dell'elezione dei nuovi presidenti dei gruppi parlamentari del Partito democratico.

10:08 Grillo: in tv solo per spiegare imbrogli politici

''Il web è, e rimarrà, il nostro strumento privilegiato di contatto e di relazione con gli elettori per tutta la durata del nostro mandato. Confermiamo il nostro rifiuto a partecipare ai talk show televisivi. In tivù ci andremo solo se avremo la possibilità di parlare di idee e programmi o se avremo bisogno di spiegare ai cittadini gli imbrogli perpetrati ai loro danni''. Lo scrive Beppe Grillo in un post sul suo blog.

10:03 Grillo: "Vogliamo questori e bicamerali"

"Vogliamo essere presenti nelle Commissioni bicamerali, nelle giunte e negli uffici di presidenza, decidere sui vicepresidenti e scegliere i questori". Così Beppe Grillo su un post che annuncia una conferenza stampa in streaming nel pomeriggio alla Camera. Inoltre si chiede ancora a Dini di dire "cosa sa del Copasir".

Ultimo aggiornamento 19:56