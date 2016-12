Presidenze Camere, ci sono i candidati M5S

foto Ansa Correlati Ecco chi sono Fico e Orellana

M5S, riunione dei neoeletti a Roma 01:45 - Il M5S ha scelto il proprio candidato per la presidenza della Camere. Si tratta di Roberto Fico. La conferma arriva grazie ad un post su Facebook della neodeputata Tiziana Ciprini. "Abbiamo appena scelto il nostro cittadino da proporre come presidente della Camera: Roberto Fico attivista since 2005", si legge sul suo profilo. Per il Senato la scelta è caduta su Luis Alberto Orellana, originario di Caracas ma eletto a Pavia.

Grillo: "Meglio un salto nel buio che un suicidio assistito" - "E' meglio un salto nel buio che un suicidio intellettualmente assistito". Così Beppe Grillo in un tweet che rimanda ad un articolo ospitato sul suo blog a firma di Paolo Becchi. E' un invito a "non ascoltare le sirene" del Pd: "Ormai siamo in guerra e, se moriremo, lo faremo solo sul campo di battaglia delle prossime elezioni".



Crimi: "Nessuno ci ha proposto scambio presidenze-fiducia" - "Non abbiamo ricevuto nessuna proposta esplicita in tal senso perché gli interlocutori hanno compreso le nostre posizioni. C'è stato detto che avremmo potuto avere ma senza nulla chiedere in cambio". Così il capogruppo del M5S Vito Crimi in conferenza stampa risponde a chi gli domanda se gli siano stati proposti 'scambi' tra voto di fiducia e presidenze delle Camere.



Pd voterà scheda bianca - "Finora la nostra proposta di corresponsabilità non è stata raccolta dalle altre forze. Propongo dunque di votare sia alla Camera sia al Senato scheda bianca per continuare a lavorare ad un accordo". E' la proposta, accettata dall'assemblea dei senatori Pd, avanzata da Pier Luigi Bersani.



"Il solco è segnato" - In precedenza Crimi aveva spiegato il metodo M5S: "Il solco è segnato, è stato segnato dai cittadini usando la matita copiativa come aratro, e su quel solco cammineremo. Ci riuniremo al Senato e voteremo un nostro candidato presidente, a voto palese, e poi dopo avere 'graticolati' quelli che hanno più voti, ne sceglieremo uno e quello sarà il nostro candidato fino alla fine".



"Nessun compromesso col Pd" - "Altra giornata di intenso lavoro e confronto dei parlamentari a 5 stelle. Senza capi, segreterie o direttivi, questo è il nostro modo di affrontare questo incarico. Tutti insieme, in un confronto aperto e paritario, si costruisce il futuro. Nessun compromesso", aveva ribadito Crimi. Intanto è stato rinviato l'incontro tra la delegazione del Pd e quella del M5S in programma domani mattina.