M5S: "Nessun referendum su alleanza col Pd"

foto Ansa Correlati Grillo: "Se M5S vota fiducia, mi ritiro"

M5S, riunione dei neoeletti a Roma

Salta la marcia su Roma fino alle Camere

M5S: "Se appoggiamo Pd, Casaleggio lascia" 21:06 - "Non ci sarà nessun referendum su un'eventuale alleanza con il Pd, nessuno l'ha chiesto". Così il capogruppo alla Camera del M5S, Roberta Lombardi, nella conferenza stampa dopo l'assemblea dei neoeletti tenutasi a Roma. "L'unica nostra proposta che faremo a Napolitano - ha aggiunto il capogruppo al Senato, Vito Crimi - è quella di un governo a Cinque Stelle". - "Non ci sarà nessun referendum su un'eventuale alleanza con il Pd, nessuno l'ha chiesto". Così il capogruppo alla Camera del M5S, Roberta Lombardi, nella conferenza stampa dopo l'assemblea dei neoeletti tenutasi a Roma. "L'unica nostra proposta che faremo a Napolitano - ha aggiunto il capogruppo al Senato, Vito Crimi - è quella di un governo a Cinque Stelle".

"Noi non facciamo accordi di questo tipo, proporremo e voteremo il nostro candidato ma non facciamo accordi per ottenere qualcosa in cambio di qualcos'altro", ha detto Crimi respingendo le offerte di corresponsabilità nella presidenza delle Camere. "Il Pd non ci ha fatto nessuna proposta sulle presidenze delle Camere ma, tramite un suo esponente, ci ha fatto una semplice telefona istituzionale nella quale ci è stato detto che ci avrebbero comunicato i due nomi che loro proporranno", ha spiegato, sottolineando che "non ci risulta alcun mercato delle vacche".



Agli appelli di intellettuali, l'ultimo quello di Michele Serra, per un governo Pd-M5S, il capogruppo al Senato ha risposto: "Non leggiamo appelli, ma l'appello lo abbiamo fatto noi dicendo prima delle elezioni di votare M5S".



Grillo su Twitter: "Se M5S vota fiducia, mi ritiro dalla politica" - "Qualora ci fosse un voto di fiducia dei gruppi parlamentari del M5S a chi ha distrutto l'Italia, serenamente, mi ritirerò dalla politica". Lo afferma il leader del movimento Beppe Grillo su Twitter. Sul suo blog, Grillo poi aggiunge: "Per quanto mi riguarda non ci sarà alcun referendum interno per chiedere l'appoggio al pdmenoelle o a un governo pseudo tecnico".



Lombardi: "Non siamo la stampella di nessuno" - "Non ci sono e non ci sono mai stati margini per alleanze con i partiti, non faremo la stampella di nessuno", ha ribadito la Lombardi, escludendo l'ipotesi di appoggio ad altri esecutivi "che non siano un governo a Cinque Stelle".



Crimi: "Premier? La nostra priorità è il programma" - "Non abbiamo deciso ancora il nome del nostro premier perché, per noi, l'importante è lavorare sui 20 punti del nostro programma: se Napolitano dovesse accogliesse la nostra proposta, noi saremo pronti a comunicare il nome". Lo ha detto Vito Crimi spiegando come il Movimento si prepara per le consultazioni al Quirinale.