Senato, Renzi ottiene la fiducia: ora la parola passa alla Camera

"Ci avviciniamo in punta di piedi e con rispetto profondo e non formale che si deve a quest'Aula e alla storia del Paese che qui ha un simbolo". Lo ha detto il premier Matteo Renzi durante il discorso per la fiducia a Palazzo Madama. "Mi avvicino anche con lo stupore di chi si rende conto della magnificenza di un luogo". E poi: "Comunico di voler essere l'ultimo premier a chiedere a questa Aula la fiducia. Noi vogliamo provare ad andare controcorrente". Il Senato ha poi approvato con 169 sì e 139 no. Quattro sì in meno dell'esecutivo Letta.

00:53 Tre senatori a vita assenti. Rubbia e Monti votano sì

I Senatori a vita Carlo Azeglio Ciampi, Laura Cattaneo e Renzo Piano non hanno partecipato alla seduta del Senato che ha votato la fiducia al governo Renzi. Erano invece presenti ed hanno votato sì gli altri due senatori a vita, Mario Monti e Carlo Rubbia.

00:50 Timido applauso saluta il voto

Un timido applauso della maggioranza ha salutato, nell'aula del Senato, la proclamazione dell'ok alla fiducia al governo Renzi. In Aula, al momento della proclamazione, per il Governo erano presenti solo i ministri Roberta Pinotti e Maria Elena Boschi, ed il sottosegretario Graziano Delrio. In aula non c'era il presidente del Consiglio, Matteo Renzi.

00:43 Renzi, prima fiducia con 169 sì

Il governo di Matteo Renzi ottiene il voto di fiducia dal Senato con 169 sì (maggioranza 155) e 139 no.

00:34 IL GOVERNO RENZI OTTIENE LA FIDUCIA AL SENATO

00:29 Renzi lascia Palazzo Madama

Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha lasciato Palazzo Madama. Il premier è uscito mentre era ancora in corso la chiama nominale dei senatori per la fiducia.

00:16 M5s prova a bloccare voto mozione fiducia

Il M5s prova a far saltare nell'Aula del Senato la votazione sulla fiducia chiesta dal governo Renzi. "La Costituzione prevede che quella mozione sia motivata per connotare la natura politica del governo" sostiene Vito Crimi. Ma il presidente Piero Grasso smonta subito la contestazione: "La mozione è 'per relationem' riferita a un dibattito durato per una giornata. Se votiamo rispettiamo pienamente la Costituzione" dice.

00:03 Cominciano le votazioni

Chiuse le dichiarazioni sono cominciate le operazioni di voto per la fiducia al governo Renzi.

23:39 M5S: mozioni sfiducia a Guidi e Poletti

M5s presenterà già mercoledì prossimo due mozioni di sfiducia contro i ministri Guidi e Poletti. Lo ha annunciato in Aula Vincenzo Santangelo capogruppo di M5s, durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia.

22:22 Renzi: con bipolarismo c'è chi assume colpe

"Difenderemo il bipolarismo e la possibilità di avere un vincitore non perché pensiamo di vincere, ma perchè garantire un vincitore secco significa garantire che c'è uno a cui poter dare la colpa se non fa quello che ha detto". Lo dice il premier Matteo Renzi nella replica al Senato.

22:19 Renzi: "Su questo governo scommetto tutto"

"Questa non è un'operazione di lifting o di potere. Se fosse un'operazione di potere, non scommetteremmo tutto noi stessi". Così il premier Matteo Renzi nella replica al Senato. "Non ci siamo dati una tempistica da calende greche: abbiamo detto che l'obiettivo è il 2018 e lo confermiamo".

22:18 Renzi: "Vergognoso non aver trovato successore Napolitano"

"Provo vergogna per il fatto ci sia stata incapacità di individuare successione ad un Presidente della Repubblica che aveva chiesto di non avere secondo mandato, gli fu invece chiesto un reale sacrifico personale e politico e lui chiese ai partiti di farsi carico processo riforme che poi non è partito e si è fermato". Lo dice il premier Renzi.

22:13 Renzi: "Subito autorità anticorruzione"

"In continuità con il precedente governo, subito partirà l'autorità anticorruzione senza lasciare un centimetro di spazio a chi oggi parla ma non rispetta gli impegni". Così il premier Matteo Renzi nella replica al Senato.

22:11 Renzi: "Detto poco sul Sud? Parleranno i fatti"

Tra le critiche giunte nel corso dl dibattito al discorso programmatico di Matteo Renzi, lo stesso premier registra quelle che riguardano il Mezzogiorno, troppo poco citato, secondo le lamentele. Ma Renzi non molla il registro e chiede all'aula del Senato: "ma davvero avrei dovuto utilizzare le solite frasi fatte che da decenni usiamo per il Mezzogiorno che sono un impegno verbale ma un vero disimpegno fattuale? Bastano veramente parole in libertà per avere la fiducia o forse non è il momento di iniziare a usare fondi strutturali? Come si fa - chiede ancora Renzi - in un momento di crisi di liquidità del Paese a non prendere quei 59 miliardi e spenderli subito? Come si può vivere e accontentarsi delle parole quando abbiamo davanti un problema strutturale che necessita di una svolta epocale?".

22:11 "Su criminalità concretezza non parole"

"Noi non faremo discorsi in libertà. Vogliamo essere sfidati sulla lotta alla criminalità organizzata non con frasi e discorsi astratti", ma agire "in concreto". Così il premier Matteo Renzi nella replica al Senato.

22:10 Renzi a Lega: avete perso consenso su territorio

"Ci è stato chiesto rispetto delle esperienza autonomistica che nasce dal contatto con le persone, noi siamo orgogliosi di essere alleati con autonomisti, lo dico ai senatori della Lega, queste sono alleanze che hanno vinto per il loro forte radicamento territoriale, che in passato avevate anche voi e che avete perduto". "Se autonomia vuol dire prendersi carico del territorio e delle sue aspettative per noi questa è la soluzione al distacco tra istituzioni e opinione pubblica".