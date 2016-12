Prodi: "Io al Colle? Bisogna capire quando è passato il proprio tempo"

14:26 - "Io al Colle? No, come si dice, the game is over, la gara è finita". Lo ha detto Romano Prodi, che ha aggiunto: "Sono tutti giovani, tutti nuovi, quindi uno deve capire quando è il proprio tempo e quando il proprio tempo è passato". Sul nascente esecutivo, l'ex premier ha commentato: "Spero solo, per il futuro del Paese, che le cose vadano bene, tutto qua. Se le cose vanno bene, il governo Renzi durerà certamente fino al 2018".

"Dobbiamo uscire dal debito pubblico" - "Mi auguro - ha detto quindi Prodi- che ci siano continuità e intelligenza politica per capire che dobbiamo uscire dal problema del debito pubblico: se non si va verso la riduzione del debito avremo sempre uno zaino pesante sulle spalle ma i mercati fanno capire qual è la tendenza. Se il governo ha continuità e fa la formichina i mercati internazionali lo apprezzano subito".



"I grandi leader hanno la capacità di semplificare" - "I leader migliori che ho conosciuto - ha quindi raccontato Prodi - non sono dei geni, ma sono persone coerenti, lungimiranti e che sanno fare una squadra. E soprattutto hanno una meravigliosa capacità di semplificare e rispondere alle domande con un sì o con un no".