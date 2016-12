Renzi su Twitter:"Io vado avanti, alla faccia dei gufi"

08:54 - Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, twitta di buon mattino per esprimere la propria soddisfazione sul Documento di economia e finanza. "Il Def mantiene tutti gli impegni che ci eravamo presi, alla faccia dei gufi - ha scritto il premier alle 6.29 -. Inizia a pagare chi non ha mai pagato. Si cambia verso".

Poi uno scambio di battute attraverso i social. "Vedrai, vedrai sull'evasione...", risponde il premier su Twitter a chi gli obietta che nel Def "non c'è traccia di lotta all'evasione". Il presidente del Consiglio, nella sua breve risposta, lascia intendere che il governo affronterà il tema dell'evasione fiscale.



Oggettivamente", la Difesa "è un settore dove si può tagliare", scrive ancora Renzi parlando di spending review e rispondendo a un cittadino che gli chiede di smetterla di "parlare di tagli alla Difesa come panacea dei mali italiani". L'interlocutore del premier aggiunge che l'Italia deve essere un Paese con "con ambizioni". Ma Renzi replica: "Non confondere le giuste ambizioni con gli sprechi".



"Sicuro che quelle del governo non sono solo mosse da campagna elettorale?" "Si', progetto serio, pluriennale", Replica ancora Matteo Renzi a chi lo interpella su Twitter. Tra gli altri, c'è anche chi obietta che gli interventi sono una tantum. Lapidaria la risposta di Renzi: "Una tantum cosa?".