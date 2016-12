2 settembre 2014 Migranti, la Germania appoggia l'Italia Ok a Frontex Plus. Angelino Alfano in visita nella capitale tedesca ha assicurato "tutta la nostra cooperazione di polizia" per stroncare il traffico di clandestini Tweet google 0 Invia ad un amico

15:34 - Pace fatta tra Roma e Berlino sul tema immigrazione. Al termine dell'incontro con Angelino Alfano, il ministro degli Interni tedesco, Thomas de Maiziere, ha dichiarato: "L'Italia in questo momento ha un ruolo di particolare responsabilità e gode del nostro pieno appoggio". Durante la stessa conferenza stampa, Alfano ha ribadito: "E' un giorno importante. Dopo il sostegno della Francia a Frontex Plus, abbiamo anche il consenso della Germania".

Il ministro degli Interni ha assicurato alla giustizia tedesca "tutta la nostra cooperazione di polizia" per stroncare il traffico illegale di migranti dall'Italia alla Germania. "Salutiamo con favore ogni iniziativa dell'autorità giudiziaria tedesca che stronchi chiunque affronti tale traffico. E siamo pronti a ogni azione congiunta e comune per attenuare e risolvere il fenomeno", ha detto Alfano a Berlino rispondendo a una domanda sugli arresti di tassisti e noleggiatori italiani in Germania.



Occorre "mettere fine" alle accuse reciproche tra gli Stati Ue sul fronte dell'immigrazione e "cooperare per trovare una soluzione comune" in Europa. E' quanto hanno riconosciuto i ministri degli Interni Angelino Alfano e il tedesco Thomas de Maiziere nel corso dell'incontro.