M5S, De Rosa: rinuncio a immunità

19:36 - "Non mi nasconderò dietro l'immunità parlamentare perché sono un cittadino e da cittadino mi difenderò dalle false accuse del Pd". Lo ha annunciato il deputato del M5S, Massimo De Rosa, in merito alla denuncia delle parlamentari Pd per le offese in commissione alla Camera. "Ho depositato - ha aggiunto - una contro-querela per diffamazione nei confronti di tutti i deputati del Pd che stanno inventando e gonfiando le notizie".