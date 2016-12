Lo strappo sulle riforme, Boschi: "Berlusconi fa campagna elettorale"

14:04 - "Credo che Berlusconi sia in campagna elettorale come tutti e stia facendo un po' di calcoli e valutazioni su cosa gli convenga". Così Maria Elena Boschi commenta lo strappo del leader di Forza Italia al patto sulle riforme stretto con Matteo Renzi. "Secondo me è meglio rispettare l'impegno preso con i cittadini e non fare marcia indietro all'ultimo. Fi valuterà e ci farà sapere", ha quindi concluso il ministro per le Riforme.