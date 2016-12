L. elettorale, Renzi: "Va fatta insieme Se vedo Berlusconi, è per chiudere"

22:53 - "Legge elettorale. Le regole si scrivono tutti insieme, se possibile", dice Matteo Renzi su Twitter. "Farle a colpi di maggioranza è uno stile che abbiamo sempre contestato". L'obiettivo del leader del Pd è quello di chiudere in fretta. E, parlando di un suo possibile incontro con Berlusconi, dice: "Se ci vediamo, è per provare a chiudere". Intanto, Renzi ha già avuto un faccia a faccia con Angelino Alfano, con cui ha parlato anche di riforma del voto.

Il segretario del Pd ha ipotizzato un incontro con il Cavaliere in un'intervista con il Tg5 e, alla domanda se i due avranno un confronto in materia di voto, ha risposto: "Non lo so, vediamo. Prima dovremmo sistemare per benino le cose perché l'incontro abbia un senso". E ha aggiunto: "Se siamo seri oggi non possiamo non considerare quello che dice Forza Italia sulle regole. Sulle regole io discuto tutti i giorni anche con Forza Italia".



Dopo essersi confrontato con il leader del Nuovo Centrodestra, comunque, Renzi avrà nei prossimi giorni una serie di colloqui anche con gli esponenti degli altri partiti in vista di una riforma elettorale.



Sul blog di Grillo si apre il dibattito - Proprio sulla legge elettorale il Movimento Cinque Stelle ha annunciato che inizierà "un percorso di discussione di una proposta di riforma del sistema elettorale" che avverrà sul blog di Beppe Grillo. Dopo la discussione ci sarà "una consultazione on line con il voto su ogni punto" per poi giungere a "una proposta organica". "Per ora - ha precisato Aldo Giannuli - ci interesserà occuparci dei principi generali, quindi del carattere proporzionale o maggioritario della legge elettorale".